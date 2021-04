Raggiunto accordo su vaccini in azienda, Orlando: "Opportunità in più per il Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2021 "In una situazione di difficoltà perdurante per il Paese, un passo avanti, una buona notizia. È stato raggiunto l'accordo per definire le modalità attraverso le quali lavoratori, imprenditori e titolari di impresa potranno vaccinarsi nei luoghi di lavoro". Cosi' il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al termine dell'incontro con le parti sociali dove si è trovato l'accordo sui protocolli per il vaccino in azienda e per l'aggiornamento dei protocolli di sicurezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev