(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Rampelli a Draghi: "Rispetto alla democrazia da che parte state?" E ricorda Governo Ciampi del '93 "Prima questione, non secondaria: lei e il suo governo, rispetto alla democrazia, da che parte state? Perché non ha accettato di mettere in sicurezza la salute degli italiani con un piano di vaccinazione efficace, consegnare il 30 aprile il Recovery Plan a Bruxelles e tornare alla normalità conducendo i cittadini a libere elezioni? Eppure lo fece Ciampi nel '93, quando l'Italia affrontava l'emergenza di Tangentopoli...". Fabio Rampelli, esponente di Fdi e vicepresidente della Camera, si rivolge al premier Mario Draghi, in Aula per il dibattito sulla fiducia al suo governo, ricordandogli cosa fece Ciampi nel '93. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev