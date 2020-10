(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2020 Rampelli: "Deputato Pd non può entrare in Aula perchè in isolamento fiduciario fino a oggi compreso" "Faccio presente che il deputato del Pd Viscomi risulta in isolamento fiduciario fino alla giornata odierna compresa, come già chiarito all'interessato", lo ha detto in Aula il presidente di turno Fabio Rampelli, in risposta alla segnalazione del deputato Pd Emanuele Fiano dopo che al suo collega e compagno di partito Viscomi era stato negato l'accesso a Montecitorio./ Camera Web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev