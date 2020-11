(Agenzia Vista) Milano, 3 Novembre 2020 Rapina a Milano, i cittadini tranquilli: “C’è incertezza, ma non ci sono problemi di sicurezza” La rapina in nella sede dell’istituto Crédit Agricole, con sequestro di ostaggi e fuga dalle fogne dei malviventi avvenuta il 3 novembre, non preoccupa i cittadini. Il clima di incertezza è dettato da un possibile nuovo lockdown, ma i cittadini sono tranquilli: “Non ci saranno problemi di sicurezza. Episodi simili sono già successi”. Durata 01_01 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev