(Agenzia Vista) Catania, 19 settembre 2020 Rapine ai tir e nei furti in appartamenti, 13 arresti a Catania 13 arresti della polizia di Catania nell'ambito di due operazioni contro altrettante bande specializzate in reati predatori. Secondo gli agenti i due gruppi criminali erano dediti a rapine sui Tir e furti in appartamento. Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev