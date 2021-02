(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2021 Rauti (FdI): “Attacco di Gozzini a Meloni è violenza, chiediamo provvedimenti all’Università” “Gravissimo l’attacco del professor Gozzini, che mette alla gogna una donna e il capo dell’opposizione Giorgia Meloni. Chi non rispetta il limite tra critica e violenza non può insegnare. Chiediamo all’università di prendere i dovuti provvedimenti”. Queste le parole di Isabella Rauti (FdI) in una dichiarazione su una sollecitazione al Governo Draghi sui vaccini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev