(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2020 Recovery, Amendola: “Ci auguriamo che per metà febbraio si possano presentare i piani” “Approvato il regolamento per il Recovery ci sono dei dettagli tecnici che la commissione ci dirà. Ci auguriamo che per febbraio, metà febbraio si possano già presentare i piani. Dipende dal cronoprogramma della commissione Ue”. Così il Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola in una dichiarazione davanti Palazzo Chigi dopo la conclusione delle verifiche di Governo. Durata: 00_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev