Recovery, Boschi: “Semplificazione burocratica fondamentale per spendere risorse”

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2021 “Abbiamo ribadito a Draghi l’importanza non solo dell’utilizzo delle risorse ma anche della semplificazione burocratica che è fondamentale per spendere i soldi del Recovery in modo efficiente. Aspettiamo che il Parlamento e il Paese vedano la versione aggiornata del Pnrr rispetto a quello del Governo precedente” lo ha detto la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev