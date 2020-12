(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2020 Recovery, Conte: "Spiragli positivi su negoziati per veti Polonia e Ungheria, ma cautela" Vi anticipo, ma lo faccio con la massima cautela, che in queste ultimissime ore sembrerebbe che si intraveda uno spiraglio positivo in questo negoziato. Vi invito alla cautela perché fino alla fine stiamo aspettando di leggere quella che potrebbe essere la proposta di una dichiarazione interpretativa condivisa dai Paesi interessati per quanto riguarda la condizionalità dello Stato di diritto. Ovviamente non possiamo assolutamente rinunciare a quanto già riconosciuto e affermato sul tema, però si tratterebbe di una dichiarazione interpretativa che sarebbe assolutamente compatibile con gli obiettivi e i principi già affermati. Stiamo a vedere e nelle prossime ore ci sarà un'evoluzione in questo senso". Lo ha detto in Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani. 02_02 Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev