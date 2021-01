(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio Recovery, De Bonis (Maie): “Nel contratto di Governo pretenderemo risorse per Sud” “L’Ue grazie al Recovery fund ha involontariamente generato una crisi non compresa. Ma il Recovery prevede linee guida che hanno portato l’Italia a ricevere risorse più generose per aiutare le aree più disagiate. Noi nel contratto di Governo pretenderemo che si rispetti quanto l’Europa ha previsto per risollevare le sorti delle aree più disagiate” sono le parole del senatore del gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico Saverio De Bonis all’uscita da Montecitorio dopo l’incontro con Fico per le consultazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev