(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2021 "Chiediamo la valutazione di impatti di genere negli investimenti, anche per il Recovery, per evitare che si aggiungano altre diseguaglianze nel mondo delle donne", così Mariolina Coppola, Presidente Nazionale di Soroptimist, durante un'audizione in Senato sul Pnrr, intervenendo in rappresentanza di Donne per la salvezza. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it