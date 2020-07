(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 luglio 2020 Recovery Fund, D'Amato (M5s-Ue): "No compromessi a ribasso rispetto a proposta Commissione Ue" "Nel discorso di Merkel non ci sono stati sbilanciamenti, la presidente von Der Leyen è stat più dura e quindi la sua proposta è ben decisa e indefinita, Merkel ha parlato di compromessi, diritti umani, stato di diritto, che ci sta per carità ma di fatto noi non possiamo accettare un compromesso a ribasso rispetto alla proposta della Commissione europea." Così, l'eurodeputata del M5s, Rosa D'Amato, a margine dell'intervento della Cancelliera tedesca, Angela Merkel, al Parlamento Ue a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev