Recovery fund, l'appello di Merkel: adottare piano entro luglio

Berlino, 18 giu. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato l'Europa ad agire velocemente e "in maniera decisiva" e ad adottare l'accordo sul piano di ripresa europeo da 750 miliardi di euro, il Recovery fund, possibilmente entro luglio: "La cosa migliore sarebbe raggiungere un accordo prima della pausa estiva, poi negozieremo con il Parlamento europeo durante la nostra presidenza e i parlamenti nazionali avrebbero il tempo per ratificare la decisione entro la fine dell'anno", ha detto Merkel in un intervento al Bundestag, in vista della presidenza di turno tedesca dell'Ue dal 1 luglio."La pandemia ci mostra che la nostra Europa è vulnerabile e per questo vi dico con totale convinzione: coesione e solidarietà in Europa non sono mai state così importanti come oggi"."Gli attuali dati mostrano il drammatico declino dell'attività e del potere economico in Europa e pertanto dobbiamo agire ora in modo decisivo e rapido".Sul consiglio europeo di domani, Merkel ha però sottolineato:"Al consiglio europeo di domani, che si terrà in videoconferenza, è in programma solo uno scambio iniziale, dopo il quale il presidente del Consiglio europeo terrà delle consultazioni intensive. Ma saremo in grado di prendere delle decisioni solo quando il consiglio europeo si riunirà fisicamente".