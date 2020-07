Recovery Fund, Conte: inacettabili pretese Rutte, io soddisfatto

Bruxelles, 21 lug. (askanews) - Ecco il presidente del consiglio Giuseppe Conte, nelle sue dichiarazioni alle 6 del mattino, dopo lo storico accordo a Bruxelles sul Recovery Fund. Il premier commenta le pretese olandesi e il risultato finale, portato a casa per l'Italia:"Certo era una pretesa inaccettabile che un singolo Paese addirittura potesse decidere fino al veto dell erogazione dei fondi e potesse esercitare dei poteri di intromissione fino a questo punto. Non lo avrei mai concesso, non l ho concesso e sono soddisfatto del risultato che abbiamo raggiunto".