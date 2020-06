Recovery Fund, Conte: opposizione ci aiuti con paesi di Visegrad

Roma, 13 giu. (askanews) - "Se riusciremo a portare a casa la proposta della Commissione Ue sul Recovery Fund, che prevede ingenti somme in particolare per l'Italia, sarà la vittoria di una convinzione che l'Italia ha avuto fin dall'inizio e vuole condividere con tutti i Paesi".Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa al termine degli Stati Generali a Roma."Io rivolgo un appello ai partiti d'opposizione che non sono venuti; siccome c'è ancora da lavorare a questo progetto possono dare una mano. Dobbiamo ancora fare dei passaggi al Consiglio europeo e ci sono alcuni governi di coalizione con partiti molto a destra che contestano queste soluzioni; siccome ci sono alcune forze dell'opposizione molto legate a forze politiche e governi di Visegrad che contestano la linea della Commissione europea, io chiedo loro di darci una mano nell'interesse nazionale: aiutateci e io rioconoscerò pubblicamente l'aiuto che ci darete presso governi che stanno contrastando la strada proposta dalla Commissione".