Recovery Fund, Conte: passi avanti prossimo Consiglio Ue decisivo

Roma, 19 giu. (askanews) - "Oggi abbiamo compiuto un passo avanti, c'è ancora una differenza di posizioni, non siamo ancora tutti univocamente orientati verso la soluzione finale. Però è chiaro che sta maturando il giusto clima e confido che al prossimo Consiglio europeo - che probabilmente sarà a metà di luglio - potremo raggiungere la meta". Così il premier Giuseppe Conte ha commentato l'esito del summit europeo che si è tenuto oggi in video conferenza. "Avremo un progetto di recovery fund che si collegherà al Qfp, sarà un unico pacchetto di modo che non ci saranno dei paesi che hanno vinto e paesi che hanno perso. Vincerà l'Europa". Secondo Conte il prossimo appuntamento sarà decisivo. "Il prossimo Consiglio europeo si svolgerà intorno a metà luglio in presenza", ha annunciato il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. "Sul Recovery Fund e la risposta europea al coronavirus siamo tutti consapevoli che dobbiamo chiudere", ha concluso Michel.