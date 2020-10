(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 Recovery fund, Conte: "Ue ha voltato pagina" A Roma presso l’Auditorium Conciliazione l’Assemblea annuale di ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, con la presidente Maria Bianca Farina. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento video da Palazzo Chigi all'assemblea Ania: "Serve una coralità di impegno senza la quale l'Italia non potrà mai a volgere pagina. L'Europa ha voltato pagina, lo ha fatto anche grazie alla tenacia con cui l'Italia ha chiesto, in prima linea e assieme ad altri paesi, un cambio di passo, generando poi un ribaltamento del paradigma europeo: una svolta importante, che segna anche il futuro della vita dell'Unione europea". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev