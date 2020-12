(Agenzia Vista) Napoli, 17 dicembre 2020 Recovery Fund, De Luca: "Chiederemo incontro a Conte per riequilibrio risorse" "Questa è una sfida decisiva per il Mezzogiorno d'Italia. Se applicano le percentuali delle risorse fra il centro-nord e il sud, consumeranno un furto sulla pelle del Mezzogiorno d'Italia di 40 miliardi di euro. Ci giochiamo il futuro di un'intera generazione di giovani meridionali. La cosa assurda è che l'Europa ha deciso di dare contributi a fondo perduto per 3 motivi: popolazione, quantità di disoccupati e livello di reddito prodotto. Quindi i fondi europei sono destinati soprattutto a recuperare il divario fra nord e sud. Quindi è doppiamente vergognoso che il Governo proponga una suddivisione delle risorse di questo tipo: 34% al sud e 66% al centro-nord. Questo sarebbe un furto intollerabile ai danni del sud. Avremo un incontro con gli altri colleghi presidenti delle Regioni del sud e cercheremo di prendere una posizione forte. Intanto chiederemo un incontro con il presidente del Consiglio per avere un riequilibrio nelle percentuali di risorse che arrivano al sud rispetto al centro-nord". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della consegna alla Stazione Marittima di Napoli di 260 nuovi bus del trasporto pubblico. 01_23 Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev