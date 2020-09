(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2020 Recovery fund, Di Maio: “serva ad aziende per creare lavoro” “Il Recovery Fund deve servire alle nostre aziende per creare più lavoro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontrando la stampa a margine della conferenza in Fiera Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev