(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 novembre 2020 Recovery Fund, Fidanza (FdI): "Basta ipocrisia, a bloccarlo è la sinistra del Parlamento Ue" “Ci avviciniamo ad un Consiglio decisivo sommersi da troppa ipocrisia. Chi rallenta i fondi per la ripresa è la sinistra di questo Parlamento, accecata dall’odio ideologico e sono i governi dei paesi frugali che il Recovery Fund non lo hanno mai voluto”. Lo ha detto l'eruodeputato FdI, Carlo Fidanza, nel corso del suo intervento in plenaria al Parlamento europeo. “Basta ipocrisia, rispettate i trattati, tornate all’accordo di luglio sullo Stato di diritto e sbloccate i fondi per la ripresa o milioni di eruopei che stanno soffrendo ve ne presenteranno il conto”, ha concluso Fidanza. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev