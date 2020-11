(Agenzia Vista) Milano, 13 Novembre 2020 Recovery Fund, Gentiloni: “Fiducioso che non ci saranno veti. Alcuni fondi sono già arrivati” “Rischio paralisi per il Recovery Fund? Questione aperta ma sono fiducioso che queste ipotesi di non si tradurranno sul serio in un veto. Come sempre ci sarà un negoziato, ho fiducia che la presidenza tedesca lo svolga ne migliore dei modi. Per ora non ha provocato ritardi. Alcuni fondi già arrivati, tipo lo Sure”. Così il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni ospite dell’evento Cgil “Futura 2020”. / Facebook Cgil Durata 01_39 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev