(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2020 “Sui Recovery Fund un passo avanti, grazie al Governo Conte e il Movimento 5 Stelle. L’Italia avrà il 20% di risorse anticipate, oltre 40 miliardi di euro. L’Europa per la prima volta garantirà nel suo bilancio l’emissione di debito condiviso”. Così Dino Giarrusso (M5S) in una dichiarazione sulle risorse del Recovery Fund per contrastare la crisi pandemica. Durata: 00_31 agenziavista.it