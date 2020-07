(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2020 Recovery Fund, Grandi (Verdi): "30% delle risorse da destinare a lavoro e investimenti nel green" L'esponente dei Verdi Elena Grandi sul Recovery Fund: "Non è il momento di discutere sulle commissioni, ma serve un confronto per portare in Europa la nostra proposta: destinare il 30% delle risorse al green, con investimenti e creazione di posti di lavoro nel settore". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev