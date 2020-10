(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2020 Recovery Fund, Meloni: "Linee guida Governo manualetto buone intenzioni" “Non siamo ottimisti sul futuro di questa Nazione, l'Italia attraversa una stagione complessa e e le risposte che arrivano da questo governo continuano a mancare di credibilità e concretezza. Voi sbandierate i soldi del Recovery Fund come fossero al risposta a ogni problema, i soldi che contano sono in realtà 80 e non 200 miliardi". Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgi Meloni, nel corso del suo intervento in Aula alla Camera in seguito alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo. / Camera Web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev