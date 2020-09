(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2020 Recovery fund, Meloni: "Servono grandi investimenti su infrastrutture" "Non sono favorevole ai soldi del Mes, perché credo ci siano altri mezzi per avere le stesse risorse senza mettersi in casa la Troika. Sono, invece, favorevole ai soldi del Recovery fund, che però rischiano di arrivare troppo tardi. Credo siano soldi che vanno spesi sulle risorse strategiche e infrastrutturali, sui grandi investimenti". Lo ha detto Giorgia Meloni in occasione di un incontro elettorale a Pesaro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev