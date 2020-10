(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 ottobre 2020 Recovery fund, Michel: "Continueremo a lavorare con Pe per soluzione rapida" "Continueremo nel dialogo, nel rispetto reciproco, a lavorare e a negoziare con il Parlamento europeo, per essere all'altezza e per poter il più rapidamente possibile trovare le soluzioni, assumere le responsabilità, e rispondere alle attese dei cittadini europei e di chi crede nel progetto europeo". Così il Presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, intervenendo nell’aula plenaria del Parlamento europeo a proposito del quadro finanziario pluriennale e del Recovery fund. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev