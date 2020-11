(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2020 Recovery Fund, Patuanelli: "Attenzione Mise su caduta a terra investimenti" "Come Mise ci stiamo concentrando sul dare la certezza della caduta a terra degli investimenti che vengono previsti. I tempi di realizzazione dei progetti non sono una variabile indipendente, anzi, tutto ciò che non sarà efficiente non sarà oggetto di contributo europeo". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione presso la commissione Ambiente del Senato sull'attuazione del Piano nazionale ripresa e resilienza. 01_59 Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev