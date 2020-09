(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2020 Recovery Fund, Speranza: "Ora una profonda riforma del sistema sanitario" "Covid è stato un dramma per il mondo intero, ma ci offre anche un'opportunità per rimettere al centro il Servizio sanitario nazionale. C'è bisogno di una profonda e coraggiosa riforma del Ssn". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev