(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre Recovery fund, Toninelli: “Responsabilità grossa. Grazie a Dio non ce l’ha la Lega” “Alla votazione sulla Nadef ho visto facce molto tristi dal centro-destra, soprattutto da parte della Lega. Speravano magari di ottenere un numero più basso rispetto alla maggioranza necessaria. Per fortuna per il Paese. Mettere a terra i soldi che arriveranno dall’Europa è una grossa responsabilità e grazie a Dio ce l’abbiamo sulle spalle noi e non quelli della Lega” queste le parole del senatore M5s Danilo Toninelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev