(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 giugno 2020 Recovery Fund, von der Leyen: "Leader d'accordo, soluzione entro l'estate" "La prima discussione secondo me è stata molto positiva. I leader concordano all’unanimità che la serietà di questa crisi giustifica una risposta comune ambiziosa che combini solidarietà, investimenti e riforme. Sono anche felice che molti leader abbiano sottolineato che bisogna fare tutto ciò che è in nostro potere per raggiungere presto un accordo, prima della pausa estiva. C’è consapevolezza che l’efficacia della risposta dipenda anche da questo." Queste le parole della Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo in videoconferenza. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev