(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 dicembre 2020 Recovery, Gentiloni: "Al momento no scadenze, Italia converga su priorità e modalità attuazione" “Credo che tutti siano consapevoli dell’importanza di questa partita europea e della necessità che l’Italia, come gli altri paesi, converga su priorità e modalità di attuazione” lo ha detto il Commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, arrivando al pre vertice del Partito socialista europeo. “Al momento non ci sono scadenze, c’è solo la necessità di concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi - ha spiegato - perché sappiamo che una volta stabiliti gli obiettivi bisogna anche avere la capacità di rispettare i tempi e di rispettare le scadenze concordate”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev