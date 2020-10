(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2020 Recovery, Laforgia (LeU): "Si usi per contrasto alle disuguaglianze e scuola" "Il Governo non rispolveri vecchi progetti dimenticati nei cassetti ma utilizzi l’opportunità delle risorse europee per un progetto di cambiamento. Contrasto alle disuguaglianze, transizione ecologica e scuola devono essere le nostre priorità." Lo dice il senatore di LeU Francesco Laforgia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev