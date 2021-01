(Agenzia Vista) Camerino, 28 gennaio 2021 Recovery, Manfredi: “Occasione straordinaria, risorse a formazione e ricerca. Investire nei giovani” “Il Recovery Fund è un'occasione straordinaria. Un’occasione nella quale, si è ricordato, noi abbiamo dato uno spazio molto importante alla formazione superiore e alla ricerca, con un investimento complessivo, guardando tutte le missioni, che arriva a quasi 15 miliardi”. Lo ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, intervenendo all’inaugurazione 685mo anno accademico dell’Università di Camerino, prima di aggiungere: “È un'occasione unica, un'occasione per poter rimettere al centro le competenze, per poter rimettere al centro le persone. E lo dobbiamo fare investendo nei giovani. Noi abbiamo bisogno del valore dei giovani. Io nella mia vita ho sempre spinto perché so bene quanto i giovani possono dare energia al nostro Paese, alle nostre università, e quanto i nostri giovani sono stati trascurati negli ultimi anni”. / Youtube Università di Camerino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev