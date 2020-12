(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 dicembre 2020 Recovery, Pignedoli (M5s): "Soddisfatti, senza Governo Conte pacchetto non ci sarebbe mai stato" “Siamo soddisfatti e credo che senza il Governo Conte questo pacchetto non ci sarebbe mai stato”, ha detto l’eurodeputata del M5s, Sabrina Pignedoli, a margine del voto al Parlamento Europeo che ha approvato la legge sulla condizionalità dello Stato di diritto. Un meccanismo che vincola l’accesso ai fondi del bilancio dell’Ue nel caso di rischio di violazione dello Stato di diritto. Il voto ha così sbloccato le risorse del pacchetto Next Generation EU, tra cui i 209 miliardi destinati all’Italia, che ora devono passare al processo di ratifica dei Parlamenti nazionali. “Misure che portano all’Italia molti soldi. Un’occasione - secondo l’eurodeputata - che l’Italia deve saper cogliere per una ripartenza che punta sul digitale, sull’ambiente e che deve portarci un passo avanti rispetto a quello che eravamo prima della pandemia”. Durata: 00_36 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev