(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2020 Recovery Plan, Bonafede: “Per M5S irrinunciabile proroga del superbonus al 2023” “Recovery Plan rappresenta l’occasione di una svolta per il nostro Paese, non soltanto in termini di ripartenza, ma anche per disegnare il Paese per i prossimi 10 anni. La svolta green, la digitalizzazione, l’inclusione sociale sono temi da sempre nel DNA del M5S. Oggi abbiamo parlato di superbonus, la proroga fino al 2023 è irrinunciabile”. Così il ministro Alfonso Bonafede dopo la verifica di Governo in cui la delegazione del M5S ha incontrato il Presidente Conte. Durata: 00_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev