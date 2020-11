(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2020 Recovery Plan, Conte: "Attenzione primaria per formazione e ricerca" "Il Governo resta impegnato, anche in questi giorni e in queste ore, nella predisposizione del Piano di rilancio, in cui verrà destinata un'attenzione primaria agli investimenti nella formazione e nella ricerca". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in video-collegamento con la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Luiss. 03_20 LuissGuidoCarli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev