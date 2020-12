Recovery plan, Conte: ok definito a piano entro metà febbraio

Roma, 30 dic. (askanews) - "Vorrei fare il Consiglio dei ministri nei primi giorni di gennaio, il giorno seguente aprire il confronto con le parti sociali, per poi dare al Parlamento la possibilità di dare un contribuito, così arriveremo in tempo a metà febbario per il progetto definitivo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno indica la tempistica per il varo del Recovery plan sottolineando che "è urgente" partire, "lo dico francamente, nei prossimi giorni: non valgono i giorni di festa, dobbiamo subito portarla in cdm altrimenti rischiamo di arrivare in ritardo".