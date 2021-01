(Agenzia Vista) Napoli, 29 gennaio 2021 Recovery Plan, De Luca: “Dare svolta all'Italia obiettivo non alla portata di questo Governo” “Il governo avrebbe dovuto fare due cose fondamentali: piano vaccini e un Recovery Plan, un piano per l’utilizzazione di 209 miliardi di euro per dare all'Italia una svolta strutturare in termini di coesione sociale e territoriale, in termini di sviluppo e di competitività, in termini di creazione di lavoro. Non era alla portata di questo Governo un obiettivo del genere. Così come probabilmente non era alla portata di questo Governo anche un piano vaccinale serio”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta su Facebook. De Luca ha poi aggiunto: “In Italia, se rimaniamo così come siamo dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista del codice degli appalti, dal punto di vista giudiziario, noi non muoveremo una foglia. Altro che 209 miliardi. Non apriremo neanche mezzo cantiere.” / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev