(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2021 “Mentre lavoriamo a un altro Decreto ristori, adesso, con il Recovery Plan, dobbiamo rimettere in piedi il Paese. Abbiamo 209 miliardi da impiegare per investire su lavoro, imprese, scuola e sanità. È una grande occasione che non può essere sprecata con i soliti giochi di palazzo” Così il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Manlio Di Stefano (M5S) in una dichiarazione. 00_17 agenziavista.it