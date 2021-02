(Agenzia Vista) Bruxelles, 9 febbraio 2021 Recovery Plan, Dombrovskis: “No misure limitate, vogliamo che portino una trasformazione” “Lo sviluppo di piani di alta qualità con un impatto duraturo sarà fondamentale per determinare il successo del dispositivo, renderà più residente l'Unione europea e gli Stati membri. Perché ciò si avveri bisogna trovare l'equilibrio giusto tra riforme e investimenti. Questi piani rispondono anche alla nostra ambizione comune di accelerare le transizioni verde e digitale. In effetti gli Stati membri devono includere delle riforme verdi e digitali per raggiungere gli obiettivi. Quindi non vogliamo un patchwork di misure limitate, con poco impatto: vogliamo veramente delle misure che portino anche una trasformazione”. Così il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev