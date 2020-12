(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 Recovery Plan, Fraccaro: “Garantire legalità con controlli non ingessature burocratiche” “In Italia spesso la burocrazia è stata sinonimo di illegalità. Credo che dobbiamo puntare a controlli, non a ingessature burocratiche, per garantire la legalità. Motore di sviluppo di realizzazione delle opere previste”. Così Riccardo Fraccaro, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervistato alla cerimonia di consegna ai giovani vincitori del premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Durata: 01_10 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev