(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2021 Recovery plan, Franceschini: "8mld per turismo e cultura, Italia tornerà più forte di prima" "Abbiamo il dovere di aiutare le imprese e i lavoratori ad attraversare il deserto. Sono stati previsti degli ammortizzatori sociali, sono state previste misure per le imprese, 7 miliardi tra cultura e turismo sono stati disposti ed erogati. Nel Recovery Fund sono 8 miliardi le risorse destinate a cultura e turismo. L'Italia tornerà più forte di prima. In questa emergenza, sull'Enit io non voglio fare epurazioni, in questa fase di emergenza è stato meglio continuare con la governance precedente, confermando il consiglio scelto dal passato governo. Ma mano l'emergenza sarà superata sarà introdotta la figura dell'amministratore delegato". Così il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, durante il question time alla Camera dei deputati. / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev