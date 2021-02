(Agenzia Vista) Bruxelles, 8 febbraio 2021 Recovery Plan, Lagarde (BCE): “Essenziale che i fondi vengano erogati velocemente” 08-02-21 “In questo contesto, il pacchetto Next Generation EU dovrebbe essere attuato in modo tale che l'Unione Europea e tutti i suoi Stati membri emergano dalla crisi con strutture economiche più forti e un livello più alto di coesione. Se attuato come previsto, Next Generation EU potrebbe addirittura dare ulteriore slancio alla crescita già da quest'anno. È essenziale per noi che i fondi di Next Generation EU vengano erogati velocemente e vengano utilizzati per sostenere le riforme strutturali e i progetti di investimento orientati alla crescita. Questo potrà favorire il potenziale di crescita e contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'UE nell’area del cambiamento climatico e della digitalizzazione”. Così la Presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, intervenendo alla sessione plenaria del Parlamento europeo in occasione della discussione del rapporto annuale della BCE / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev