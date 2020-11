(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2020 Recovery Plan, Patuanelli: "Necessario investire 6,5% del Pil in tecnologie digitali" "Oggi dobbiamo fare uno sforzo di riprendere la capacità del Paese di formare e trattenere competenze. Dobbiamo arrivare a investire il 6,5% di Pil in tecnologie digitali, e il 3% in ricerca e sviluppo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante un'audizione al Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.. 01_17 Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev