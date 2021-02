(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2021 Recovery plan, Treu: "Commissione Cnel può dare contributo su riforma fisco" "Per quanto riguarda la governance, il Consiglio del Cnel ritiene che le decisioni assunte dal Mef e gli altri ministeri competenti "debbano essere partecipate con le rappresentanze delle autonomie regionali e locali, in particolare con la Conferenza delle Regioni, secondo le modalità di leggè. Inoltre ritiene che 'per l'efficace implementazione del Pnrr sia necessaria non solo una governance forte diretta dal Governo, ma altresì il rafforzamento del complesso degli strumenti necessari per rendere certa e per velocizzare la implementazione delle decisioni riguardanti i progetti attuativi". Lo ha affermato il presidente del Cnel Tiziano Treu audito presso le Commissioni congiunte Bilancio e Politiche dell'Unione europea del Senato sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev