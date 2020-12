(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre Recovery, Renzi: “Se non si può andare avanti Italia Viva lascia il Governo” “Se siamo in grado di andare avanti si va avanti sennò noi non siamo interessati a stare al Governo. Noi non stiamo aggrappati alle poltrone come gli altri ma stiamo al Governo se possiamo dare una mano” sono le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della conferenza stampa in Senato sulle proposte per il Recovery plan. 01_08 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev