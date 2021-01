(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2021 Recovery, Ricci (Ali:) “L’anticipo di 20 miliardi sia dato ai comuni per progetti strategici” “L’Europa anticiperà il 10% dei 210 miliardi all’Italia, Noi chiediamo che questo anticipo del 10%, di circa 20 miliardi, sia assegnato direttamente ai Comuni, per progetti sugli asset tematici e strategici che il Governo ha definito. L’ambiente, il green, il digitale, l’housing sociale, gli elementi essenziali sui quali il Governo ha deciso di investire”. Così Matteo Ricci, presidente dell’associazione Autonomie Locali Italiane, e sindaco di Pesaro appartenente al Partito Democratico, in una dichiarazione in Piazza Montecitorio sul Recovery Fund. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev