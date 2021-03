(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 Reddito cittadinanza, si insedia comitato scientifico. Orlando: "Strumento necessita manutenzioni" "Il comitato sarà chiamato ad analizzare e a dare indicazioni su come gestire questo strumento, che ha bisogno di alcune manutenzioni, per fronteggiare la povertà al tempo della pandemia, di alcuni interventi che consentano di sviluppare di più lo stimolo verso la formazione, il lavoro di chi è beneficiario di questa misura. Anzi di rendere più agevole la il passaggio verso la formazione, lo studio il lavoro". Lo dice il Ministro del lavoro Andrea Orlando in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev