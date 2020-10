(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2020 Reddito di cittadinanza, Tridico: "Strumento utile ma può migliorare" "L'evidenza empirica suggerisce che, in periodi di crisi, strumenti come il reddito minimo, non solo sono utili per evitare l'esplosione della povertà, ma sono altresì necessari per stabilizzare, o almeno compensare in modo quasi automatico, le fasi negative del ciclo economico, sostenere i consumi, la domanda aggregata e quindi l'economia, evitando una spirale recessiva o quantomeno attenuandola. Tutto questo però, non deve nascondere le possibilità di miglioramento del reddito di cittadinanza". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, illustrando il XIX Rapporto annuale dellIstituto. 03_57 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev