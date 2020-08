(Agenzia Vista) Roma, 24 agosto 2020 Referendum, Baldelli (FI) in kitesurf: "Vento e cambiato, io voto no contro taglio della democrazia" "Il vento è cambiato, io voto no contro il taglio della democrazia". Così deputato di Forzaa Italia, Simone Baldelli, in un video mentre pratica il kitesurf in spiaggia. / Facebook Simone Baldelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev